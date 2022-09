Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth - teaser zachwyca, gameplay rozczarowuje? Zobaczcie wideo

fot. EA

W maju tego roku poinformowano o współpracy pomiędzy Electronic Arts i Middle-Earth Enterprises, której efektem ma być gra zatytułowana The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth, powstająca z myślą o urządzeniach mobilnych. Do sieci trafiły dwa nowe materiały wideo, które promują nadchodzący tytuł i wygląda na to, że o ile krótki teaser jest klimatyczny i rozbudza apetyt na więcej, o tyle już fragmenty rozgrywki raczej nie przypadną do gustu fanom uniwersum...

https://twitter.com/GameSpot/status/1567942972544614403

Gameplay opublikowano na kanale serwisu GameSpot i spotkał się on z bardzo negatywnym odbiorem ze strony społeczności: wideo w momencie publikacji tego tekstu ma zaledwie 159 "łapek w górę" i ponad 2000 skierowanych w dół. W komentarzach nie brak głosów krytyki, które dotyczą zarówno samego pomysłu na rozgrywkę, jak i specyficznego, a przy tym dość prostego stylu graficznego.

Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth to turowa gra strategiczna, w której gracze odblokowują kolejne postacie znane z tego bogatego uniwersum, a nastepnie biorą udział w walkach. Produkcja zmierza na sprzęty z systemami Android i iOS, ale jak na razie nie doczekała się daty premiery.

