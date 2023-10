Lot Ikara: Eddie ze Stranger Things z własną powieścią

Poradnia K.

Reklama

Poradnia K. zapowiada powieść Lot Ikara, nową historię osadzoną w świecie Stranger Things. Autorką książki jest Caitlin Schneiderhan, która pracowała przy produkcji Netfliksa.

Ciężkie brzmienia, riffy i przesterowane gitary to znak rozpoznawczy Eddiego. Ten długowłosy, wytatuowany, niemogący ukończyć szkoły chłopak – wyrzutek z zamiłowaniem do makabry, heavy metalu i gry RPG Dungeons & Dragons oskarżanej o powiązania z satanizmem – przez przypadek zostaje świadkiem nadprzyrodzonego morderstwa i bardzo szybko staje się głównym podejrzanym…

Tak było w 4. sezonie serialu Stranger Things. Co jednak wydarzyło się przed starciem Eddiego z Vecną? Jaka jest historia zespołu Trupia Trumna? Kim jest Eddie Munson? Dwa lata przed makabrycznymi wydarzeniami z czwartego sezonu Stranger Things Eddie Munson ma przeczucie, że 1984 to będzie jego rok.

Lot Ikara trafi do sprzedaży już 8 listopada br.

Lot Ikara - opis i okładka książki

Źródło: Poradnia K.

Hawkins w stanie Indiana to typowe wyczesane amerykańskie miasteczko. Nie dla Eddiego, metalowca i społecznego wyrzutka. Chłopak czuje się tu, jakby nieustannie przebywał w Grobowcach Grozy z Dungeons and Dragons. Całe szczęście, że do końca liceum zostało mu tylko kilka miesięcy i może zabijać czas, grając w RPG w Klubie Ognia Piekielnego i występując w zespole Trupia Trumna.

Ale kiedy pewnego dnia spotyka Paige – dziewczynę, która uciekła z Hawkins i została producentką muzyczną w Los Angeles – czuje, że ma szansę na nowe życie. Wystarczy nagrać taśmę demo z najlepszymi kawałkami Trupiej Trumny i wysłać producentce. Proste! Niestety nagranie kosztuje, a Eddie jest spłukany. Stawka jest jednak zbyt wysoka, aby tak po prostu zrezygnować….

Zrobi wszystko, byle uciec jak najdalej od Hawkins…