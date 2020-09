Lucyfer, Flash, Supergirl i inne - ogłoszono daty powrotów na plany seriali

fot. John P. Fleenor / Netflix © 2020

Zdjęcia do Riverdale i Batwoman trwają obecnie w Vancouver. Jednak do tej pory nie poznaliśmy dat powrotów ekip na plany innych seriali produkowanych dla The CW przez Grega Berlantiego. Teraz to się zmieniło. Otóż zdjęcia do finałowego, 6. sezonu Supergirl rozpoczną się 28 września. Tego samego dnia nastąpi pierwszy klaps na planie 3. sezonu All American. Produkcja 7. sezonu Flasha wystartuje 1 października. Ekipa 6. sezonu Legends of Tomorrow rozpocznie prace na planie 5 października. Natomiast oczekuje się, że 3. sezon Titans oraz debiutanckie odsłony seriali Superman & Lois i Kung-Fu wystartują w połowie października. Ekipa Doom Patrol wróci na plan w styczniu a Stargirl pod koniec października.

fot. The CW

W środę, 23 września do pracy powrócili członkowie ekipy i obsady seriali Lucyfer i All Rise, a we wtorek 22 września, w Nowym Jorku wystartowały zdjęcia do 3. sezonu Manifest. Ponadto NBC ogłosiło, że 5. sezon popularnej produkcji Tacy jesteśmy będzie miał swoją premierę 27 października. Oczekuje się, że ekipa wróci na plan nowej odsłony dzisiaj tj. 24 września.