Ludzie mdleją i wymiotują przez Terrifier 3. "Nigdy czegoś takiego nie widziałam"

Już wcześniejsze reakcje wskazywały na to, że Terrifier 3 będzie przerażającym i obrzydliwym filmem, ale nowe doniesienia zdają się to potwierdzać w jeszcze bardziej ekstremalny sposób. Reżyser Damien Leone zapowiadał, że Terrifier 3 będzie brutalniejszy niż poprzednie filmy we franczyzie. Po pierwszych reakcjach można założyć, że delikatnie mówiąc, spełnił swoją obietnicę. Osoby, które film widziały mówiły o nim następująco: "naprawdę obrzydliwe efekty praktyczne", "to najbardziej ohydna, krwawa i podła rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem".

Nowe doniesienia od LAD Bible mówią o tym, że podczas wczesnego pokazu w Wielkiej Brytanii, w trakcie seansu Terrifier 3 aż 11 osób wyszło z sali w trakcie oglądania, a dziewięć osób zrobiło to jeszcze przy scenie początkowej. Potwierdzono, że była też jedna osoba, która zwymiotowała.

Są też doniesienia z australijskiego pokazu. Tam Emma Wolfe, krytyk filmowa, opowiedziała o omdleniu dwóch osób:

Musiałam wezwać ochronę dwukrotnie. Na początku filmu, kiedy ktoś opuścił seans i na końcu. Oboje zemdleli przy schodzeniu po schodach. Rozmawiałam z nimi osobiście. Jest już z nimi wszystko w porządku. Dziewczyna, która opuściła salę na końcu zrobiła sobie ranę na głowie przez upadek, ale zajrzałam do niej później i była pod opieką przyjaciół i obsługi. Nigdy czegoś takiego nie widziałam.

Terrifier 3 – o czym jest?

Po przeżyciu halloweenowej masakry Klauna Arta Sienna i jej brat starają się odbudować swoje życie. Gdy zbliża się okres świąteczny, chcą cieszyć się świąteczną atmosferę i zostawić za sobą okropną przeszłość. Ale kiedy myślą, że są bezpieczni, Klaun Art powraca, zdecydowany zamienić świąteczną radość w nowy koszmar. Magiczny czas zostaje zniszczony, gdy Art znów sieje swój terror, udowadniając, że żadne święta nie są bezpieczne.

Reżyserem Terrifier 3 jest Damien Leone, twórca poprzednich części. W obsadzie poza Thortonem znaleźli się również Lauren LaVera, Samantha Scaffidi, Elliott Fullam, Daniel Roebuck, Antonella Rose, Krsy Fox, Clint Howard, Jon Abrahams, Chris Jericho oraz Jason Patric.

