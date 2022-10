Luksusowy jacht za miliony dolarów, jak dla jakiegoś fikcyjnego złola

fot. U-Boat Worx

Nautilus to superjacht o wyporności 1250 ton i długości 37,5 metra. Jednostka ta, zaprezentowana podczas ostatnich targów Monaco Yacht Show, może funkcjonować zarówno jako tradycyjny jacht, jak i jednostka podwodna. W trybie jachtowym Nautilus oferuje przestronny pokład słoneczny, basen ze słodką wodą, bar i stół.

Wewnątrz pod linią wodną znajduje się strefa obiadowa i wypoczynkowa o powierzchni 50 metrów kwadratowych z okrągłymi iluminatorami o średnicy prawie czterech metrów każdy. Projekt przewiduje również kabinę główną, cztery dodatkowe kabiny oraz miejsca do spania dla sześciu członków załogi. W pełni wyposażony kambuz sprawia, że przygotowywanie posiłków i gotowanie jest proste, zarówno nad, jak i pod wodą. Układ wnętrza może być w pełni dostosowany do konkretnych potrzeb i życzeń klienta.

fot. U-Boat Worx

Silnik spalinowo-elektryczny będzie miał możliwość zanurzenia do 200 metrów, prędkość podróżną na powierzchni 9 węzłów i prędkość pod wodą 4 węzły. Statek może przebywać pod wodą do czterech dni, a przy prędkości podróżnej może płynąć w zanurzeniu przez sześć godzin. Pod pokładem rufowym znajduje się niewielka jednostka pływająca Aronnax.

Choroba morska i zdradliwe warunki pogodowe staną się dla właścicieli takiego cudeńka prawdopodobnie problemem z przeszłości. Jak zauważa założyciel U-Boat Worx Bert Houtman, jeśli morze stanie się zbyt wzburzone, wystarczy zanurzyć jednostkę i kontynuować podróż w komfortowych warunkach.

U-Boat Worx Nautilus

U-Boat Worx jest liderem na rynku małych łodzi podwodnych z szeroką gamą osobistych pojazdów podwodnych dostępnych dla kupujących. Chociaż nadal nie są to rzeczy tanie, to seria Nemo zaczyna się od 545 000 € i może pomieścić dwoje pasażerów, z którymi może zanurzyć się na głębokość do 100 metrów. W sam raz na ucieczkę z miejsca zbrodni, niczym Joker w pierwszym odcinku serialu animowanego Harley Quinn.

Cena U-Boata Nautilus zaczyna się od 25 milionów euro, ale kwota ta bez wątpienia wzrośnie po uwzględnieniu modyfikacji pod wymagania klienta. Jacht ma być gotowy w ciągu 30 miesięcy od złożenia zamówienia.