M.E.A.T. II: Absolute Zero - nadciąga polski retro-shooter. Za grę odpowiada studio założone przez rapera

fot. Trippin Bears

W roku 2021 na rynek trafiło M.E.A.T. RPG, które łączyło pikselartową grafikę oraz elementy horroru i sci-fi, a niedawno poinformowano, że produkcja ta doczeka się nietypowej kontynuacji zatytułowanej M.E.A.T. II: Absolute Zero. Nietypowej, bo zdecydowano się na całkowitą zmianę gatunku. Tym razem mamy otrzymać pierwszoosobową strzelankę w stylu retro, czyli tak zwany "boomer-shooter". Za grę ponownie odpowiadać będzie polskie studio Trippin Bears, założone przez rapera Słonia.

Nadchodząca produkcja ma nawiązywać do klasyków gatunku, dlatego znajdziemy w niej sekretne poziomy, poukrywane potyczki z bossami, a także wiele easter eggów odnoszących się zarówno do popkultury, jak i uniwersum M.E.A.T. Gra zaoferuje zarówno kampanię dla jednego gracza, jak i kilka trybów wieloosobowych: deathmatch (klasyczny oraz drużynowy), Capture the Flag oraz kooperacyjne Capture the Flag.

M.E.A.T II: Absolute Zero

M.E.A.T II: Absolute Zero zmierza na PC oraz konsole. Data premiery jak na razie nie została ujawniona, ale na Steam dostępne jest demo, które pozwala zapoznać się z trwającym kilkanaście minut fragmentem rozgrywki.