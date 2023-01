M3GAN - producent filmu o komediowym aspekcie horroru

fot. Universal Pictures

M3GAN to nowy horror od Blumhouse. Producent filmu, Jason Blum, w rozmowie z portalem CBR stwierdził, że James Wan i jego firma Atomic Monster, która odpowiada za projekt, od początku wiedzieli, że horrory muszą być przerażające i jednocześnie zabawne. Jeśli bowiem są zabawne, to są jeszcze bardziej przerażające. Dzieje się tak, ponieważ widz w pewnym momencie rozluźnia się i zapomina, że ogląda horror. I gdy znowu zaczyna się bać, to wrażenie jest wtedy spotęgowane. I właśnie taka jest M3GAN.

W filmie Gemma, która pracuje jako programistka w firmie zabawkarskiej, podarowuje swojej siostrzenicy, Cady, tytułową lalkę-robota, która ma stać się jej najlepszą przyjaciółką i chronić ją przed złem. Jednak ostatecznie to sama M3GAN staje się zagrożeniem dla bohaterek.

W obsadzie produkcji znajdują się Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng i Brian Jordan Alvarez. Za reżyserię odpowiada Gerald Johnstone. Scenariusz do produkcji napisała Akela Cooper.

Thriller wyprodukowali: Jason Blum i James Wan. Michael Clear i Judson Scott to również producenci wykonawczy. Pozostali producenci to: Ryan Turek z Blumhouse, Adam Hendricks i Greg Gilreath z ramienia Divide/Conquer oraz Mark Katchur i Allison Williams.

M3GAN - oficjalna premiera filmu w Polsce 13 stycznia 2023 roku.