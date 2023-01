M3GAN: powstanie sequel? Producent miał wizję na kontynuację już przed premierą

fot. Universal Pictures

M3GAN to nowy horror o doskonale znanym motywie zabójczej lalki, który przyjął się bardzo dobrze na całym świecie. Zdecydowanie jest to niespodzianka w finansowych wynikach box office 2023, gdyż produkcja o budżecie 12 mln dolarów w sam weekend premierowy zebrała w sumie 41 mln dolarów. W tym momencie na swoim koncie posiada 52,6 mln dolarów, co jest zadowalającym wynikiem. Należy przy tym nadmienić, że M3GAN wciąż cieszy się świetnymi recenzjami. To wszystko przełożyło się na decyzję o kolejnej części. Jak donosi Deadline, sequel ma powstać. Studio jeszcze musi go oficjalnie ogłosić.

James Wan - wypowiedź

O prawdopodobnej kontynuacji wiedzieliśmy już przed premierą, o czym informowali reżyser Gerard Johnstone oraz producent James Wan. Filmowiec przyznał, że mówi się otwarcie o sequelu, jednak do oficjalnych decyzji należy poczekać do weekendu otwarcia. Niemniej jednak Wan zdradził, że jeśli horror uzyska satysfakcjonujące wyniki, to sequel na pewno powstanie. A on sam wie, w jakim kierunku chciałby rozwijać produkcję.

W każdym z moich filmów czy to w Obecności, Pile, Wcieleniu, czy w M3GAN lubię myśleć o większej płaszczyźnie. Chodzi o stworzenie świata, a także o to, by wiedzieć kim są bohaterowie i dokąd historia może potencjalnie zawędrować. Następnie trzeba zbudować ten większy świat, a potem wejść w niego i powiedzieć: "Ok, opowiadam tę konkretną historię, ale znam inne aspekty, które mają miejsce". Więc jeśli wszystko się ułoży i będziemy mieć możliwość stworzenia sequela, to mamy pomysł, w jakim kierunku chcemy się udać.

M3GAN - zdjęcia

M3GAN (2023) - M3GAN

M3GAN - oficjalna premiera filmu w Polsce 13 stycznia 2023 roku.