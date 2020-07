Maciej Stuhr w nowym filmie reżysera W spirali. O czym będzie produkcja?

fot. TVN/ Anna Włoch

Ruszają prace nad nowym filmem reżysera Konrada Aksinowicza, twórcę W spirali z Piotrem Stramowskim i Katarzyną Warnke w rolach głównych. Jego nowy projekt nazywa się Powrót do Legolandu do którego scenariusz dostał III nagrodę w konkursie Script Pro.

Film będzie opowieścią o ludziach żyjących w czasach przemiany ustroju lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W czasach wielkiego podziału społecznego, kiedy jedni obywatele mieli wszystko, a inni nic. Produkcja będzie skupiać się w szczególności na temacie społecznym jakim jest syndrom DDA (Dorosłe Dziecko Alkoholika).

Jak udało nam się ustalić, Konrad Aksinowicz chciałby opowiedzieć historię z punktu widzenia dziecka, którym kiedyś był. By każdy, kto mieszka pod jednym dachem z alkoholikiem, mógł zastanowić się nad własnym życiem i skonfrontować je z tym, co zobaczy w jego historii. By zrozumiał, że nie jest sam w trzymaniu tej trudnej tajemnicy oraz wstydu za pijącego w rodzinie.

Jedną z głównych ról w filmie ma zagrać Maciej Stuhr. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i pandemia ich nie pokrzyżuje, ekipa powinna wejść na plan jeszcze w 2020 roku. Premiera jest wstępnie planowana na 2021 rok.