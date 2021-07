Mad God - zwiastun filmu. Legenda efektów specjalnych stworzyła produkcję poklatkową

fot. screen z YouTube

Phil Tippett to legenda Hollywood. To artysta efektów specjalnych, który pracował przy takich kultowych seriach jak Gwiezdne wojny, Indiana Jones czy Park Jurajski. Jest on znany jako specjalista w animacji poklatkowej. Teraz postanowił stworzyć swój własny film poklatkowy. Nosi on tytuł Mad God i będzie miał swoją światową premierę w sierpniu na Festiwalu Filmowym w Locarno w Szwajcarii.

W sieci pojawił się pierwszy teaser produkcji. Według wideo Tippett pracował nad tym projektem 30 lat. Możecie go obejrzeć poniżej.

Fabuła podąża za postacią o imieniu „Zabójca” przez ponury świat torturowanych dusz, rozpadających się bunkrów i potworności wykutych z najbardziej pierwotnych okropności podświadomości umysłu.