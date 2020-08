Mad Max - Chris Hemsworth może zagrać główną rolę w prequelu Na drodze gniewu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Mad Max: Na drodze gniewu był wielkim hitem i choć w planach były kontynuacje, George Miller na razie skupia się na prequelu o przeszłości Furiosy. Wcieli się w nią inna aktorka, więc na pewno nie zobaczymy Charlize Theron. Plotki mówiły, że może ją zagrać Jodie Comer.

Jak donosi portal The Illuminerdi, film wprowadzi nowego bohatera imieniem Dementus. Jest on opisywany sowami: tak przystojny, że aż zapiera dech, twarz anioła z wyraźną blizną na czole spiętą zszywkami. Według ich wiedzy Warner Bros. chce do tej roli Chrisa Hemswortha. Nie wiadomo, czy aktor dostał propozycję i czy jest zainteresowany.

Żadnych szczegółów na temat fabuły widowiska nie ujawniono.