Madame Web - nowe zdjęcia z planu pokazują kostium złoczyńcy inspirowany Spider-Manem

Trwają prace na planie widowiska Madame Web, czyli kolejnego filmu z uniwersum tworzonego przez Sony wokół postaci ze świata Spider-Mana. Nowe zdjęcia zza kulis zdradzają ważną informację dotyczącą produkcji. Otóż widzimy na nich tajemniczą postać zapewne graną przez Tahara Rahima. Zdjęcia sugerują, że walczy on z tytułową bohaterką, więc zatem być może jest to główny złoczyńca opowieści. Co jednak najciekawsze jego kostium ma widoczne inspiracje strojem Spider-Mana w tym linie przypominające sieć. Zdjęcia z planu są dostępne poniżej.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. W komiksach Madame Web jest zwykle przedstawiana jako starsza, niewidoma kobieta o mocach telepatycznych. Choroba, która zaatakowała jej układ nerwowy sprawiła, że musi cały czas być podłączona do fotela podtrzymującego życie. Zapewne w tym wypadku będziemy mieć do czynienia z genezą bohaterki.

Madame Web - zdjęcia z planu

W główną rolę w produkcji wciela się Dakota Johnson. Ponadto w obsadzie znajdują się Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott, Emma Roberts, Mike Epps i Zosia Mamet.

Madame Web - premiera filmu w USA 6 października 2023 roku.