Madonna - kandydatki do roli w filmie biograficznym. Ten casting to niespotykane wyzwanie

fot. Marvel Studios / Disney

Jak donosi The Hollywood Reporter od miesięcy trwa casting do filmu Madonna o słynnej piosenkarce. Za przesłuchania i organizację odpowiada Carmen Cuba. Na liście aktorek, które biorą udział są Alexa Demie (Euforia), Odessa Young (Mothering Sunday), Emma Laird (Mayor of Kingstown), Bebe Rexha, Sky Ferreira, Julia Garner (Ozark) oraz Florence Pugh (Czarna Wdowa).

Madonna - casting to wyzwanie

Według źródeł THR każda aktorka udała się na obóz castingowy, w którym często pracowały po 11 godzin dziennie, by pokazać, na co je stąać. W tym były sesję z choreografem Madonny, by sprawdzć, czy będą potrafiły tańczyć jak ona, a także prace z samą Madonną. W tym jest też śpiewanie przed nią, by mogła sprawdzić wokalne umiejętności.

Emma Laird

Informator portalu mówi, że ta rola wymaga tego, by aktorka umiała wszystko na raz. W filmie wybrana osoba będzie sama śpiewać i tańczyć, więc nawet jak ktoś rolę wygra, czekają zainteresowaną miesiące treningu. Szczegóły fabuły nie są znane, bo wciąż trwają prace nad scenariuszem.

W tym przypadku będzie to projekt wyjątkowy, bo choć tematy filmów biograficznych zawsze są z nimi jakoś związane na poziomie producenckim, tutaj Madonna jest współscenarzystką z Diablo Cody (Juno) i reżyserką. Projekt nie ma potencjalnej daty premiery.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.