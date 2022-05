Mads Mikkelsen powróci jako genialny zabójca. Zagra w thrillerze szpiegowskim The Black Kaiser

Fot. Nordisk Film

Mads Mikkelsen, znany z takich tytułów jak Hannibal czy Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a, powróci do uniwersum Polar w nadchodzącym thrillerze szpiegowskim The Black Kaiser. Jeszcze nie wiadomo, w jaki sposób produkcja będzie powiązana z pierwszym filmem, ale oba są adaptacją serii komiksów internetowych Polar autorstwa Victora Santosa.

Akcja The Black Kaiser w komiksach toczyła się przed wydarzeniami w Polar: Came From the Cold, które zainspirowały pierwszy film Netflixa. Tytuł nawiązuje do najlepszego zabójcy na świecie, w którego wciela się Mads Mikkelsen. Bohater staje się celem przestępców po odkryciu wielkiego spisku.

Jonas Åkerlund, który pracował nad Polar, także w tym filmie zasiądzie na stanowisku reżyserskim. Oprócz niego powróci scenarzysta Jayson Rothwell, który tym razem będzie dzielić obowiązki z samym Madsem Mikkelsenem. Producenci Jeremy Bolt i Robert Kulzer również przeskoczą z Polar prosto na pokład The Black Kaiser.

Nie wiadomo jeszcze, kto zajmie się dystrybucją. Możliwe, że Netflix, tak jak w przypadku pierwszego filmu w uniwersum.