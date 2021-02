Magneto mierzy się z śmiercią Profesora X, Miles Morales z nową ksywką. Nadchodzi Heroes Reborn

Marvel

Donosiliśmy już Wam, że po wydarzeniu King in Black Marvel zamierza wystartować z następnym wielkim eventem o tytule Heroes Reborn; wszystkie niezbędne informacje na jego temat odnajdziecie w tym miejscu. Teraz do sieci trafiły kolejne szczegóły na temat tej opowieści. Wynika z nich, że Miles Morales będzie działał pod innym pseudonimem superbohaterskim, a Magneto po śmierci Profesora Xaviera powoła do istnienia zupełnie nową drużynę mutantów.

W serii Heroes Reborn: Young Squadron w skład tytułowej drużyny herosów wejdą Miles Morales/Spider-Man, Kamala Khan/Ms. Marvel i Sam Alexander/Nova. Młodzi bohaterowie mają działać inspirowani przez członków Squadron Supreme of America, pełniących w tej rzeczywistości rolę podobną do Avengers. To właśnie dlatego protagoniści przyjmą inne niż dotychczas przydomki: Falcon (Morales), Girl Power (Khan) i Doktor Spectrum (Alexander). W trakcie pierwszego zadania ich przeciwnikiem stanie się natomiast sam Deadpool.

Z kolei w innym cyklu, Heroes Reborn: Magneto & The Mutant Force, tytułowy bohater będzie musiał radzić sobie w świecie zmagającym się z konsekwencjami tzw. "masakry mutantów", w wyniku której śmierć poniósł powracający później jako duch Profesor Xavier. Magneto stanie również na czele grupy, w której znajdą się m.in. Rogue i Emma Frost - już w trakcie pierwszej, "ratunkowej" misji drużyna będzie musiała stawić czoło Squadron Supreme of America.

Zobaczcie materiały promocyjne z obu serii:

Heroes Reborn: Young Squadron - materiały promocyjne

Young Squadron i Magneto & The Mutant Force trafią na amerykański rynek w maju.