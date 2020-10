Magnezja - premiera odwołana. Film nie trafi do polskich kin w 2020 roku

Fot: Anna Włoch

22 października poinformowaliśmy Was o odwołaniu premiery filmu Listy do M. 4. Okazuje się, że to nie jedyna polska produkcja, której start w rodzimych został opóźniony. Magnezja podzieliła ten sam los. Ten tytuł miał trafić na ekrany 20 listopada 2020 roku.

Informację o odwołaniu premiery filmu ogłosił producent z ramienia Aurum Film, Leszek Bodzak. Podzielił się nią w mediach społecznościowych. Powodem oczywiście jest pandemia koronawirusa.

Oto co napisał pan Leszek Bodzak:

Odpowiadając na pytania przykro mi, ale „Magnezja” nie wejdzie 20 listopada do kin. W obecnych warunkach epidemicznych to zwyczajnie nie jest możliwe. Nowej daty premiery na razie nie jestem w stanie podać, ale mam nadzieje, że nastąpi to jak najszybciej.

Nowa data premiery filmu Magnezja nie jest znana.