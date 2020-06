Mała Brytania usunięta z platform w USA i Anglii. Stary skecz wzbudził kontrowersje

fot. materiały prasowe

Mała Brytania to serial komediowy oparty na skeczach. Netflix, BBC oraz platforma BritBox podjęli decyzję o natychmiastowym usunięciu produkcji ze swoich ofert. Dotyczy też to innej produkcji duetu Matt Lucas i David Walliams - Come Fly With Me.

Powodem są skecze wykorzystujące tzw. blackface, czyli biały aktor wciela się w czarnoskórą osobę przy pomocy charakteryzacji. W Stanach Zjednoczonych z uwagi na genezę blackface jest to traktowane bardzo negatywnie od zawsze. Przypomnijmy, że był to styl teatralnego makijażu zapoczątkowanego w USA pod koniec XIX wieku. Tam też biały aktor w charakteryzacji odwoływał się do stereotypowych i często obraźliwych wyobrażeń o czarnoskórej osobie.

- Jest wiele starych programów dostępnych na BBC iPlayer, które regularnie analizujemy. Czasy się zmieniły od kiedy Mała Brytania była emitowana, więc obecnie nie jest ona dostępna w ofercie - czytamy w oświadczeniu BBC.

Mała Brytania była emitowany przez trzy sezony od 2003 roku. Tam też David Walliams wcielał się w czarnoskórą postać imieniem Desiree DeVere, a Matt Lucas grał czarnoskórą osobę w Come Fly With Me. Obaj mieli oczywiście charakteryzację.

Matt Lucas swego czasu w jednym z wywiadów wspominał, że gdyby stworzył kontynuację lub robił ten serial od nowa, kontrowersyjne postacie nie powróciłyby.

- Nie żartowałbym z transwestytów, nie grałbym czarnoskórych bohaterów. Zasadniczo w obecnej rzeczywistości nie zrobiłbym tego serialu, bo zdenerwowałoby to wielu ludzi. Wówczas robiliśmy bardziej okrutną komedię, niż moglibyśmy w obecnych czasach - mówił swego czasu w rozmowie z Big Issue.