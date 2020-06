Przyjaciele zrobili za mało dla promocji różnorodności rasowej? Twórczyni wini samą siebie

NBC

Marta Kauffman uchodzi dziś w świecie telewizji za prawdziwą legendą; to ona jest współtwórczynią i scenarzystką takich produkcji jak Przyjaciele, Grace and Frankie, Życie jak sen czy Veronica's Closet. Choć wymyślone przez nią historię zapisały się złotymi zgłoskami w historii małego ekranu, producentka ma jednak do siebie pretensje, że zrobiła w nich "za mało" w kontekście promowania różnorodności rasowej.

Zapytana w trakcie wirtualnego panelu o to, co życzyłaby sobie wiedzieć na samym początku swojej kariery, Kauffman odpowiedziała:

Po prostu życzyłabym sobie wiedzieć to, co wiem teraz. Podjęłabym wiele bardzo odmiennych decyzji. (...) Chodzi mi o to, że w naszej firmie zawsze wspieramy różnorodność rasową, ale zrobiłam na tym polu za mało. Teraz mogę tylko pomyśleć, co mogę z tym zrobić? Co mogę zrobić inaczej? Jak mogłabym przedstawić swoje seriale w nowy sposób?

Przypomnijmy, że część zagranicznych komentatorów od lat krytykuje Przyjaciół za brak różnorodności rasowej na ekranie. W podobnym tonie wypowiadają się nawet gwiazdy produkcji. Dość powiedzieć, że kilka miesięcy temu serialowy Ross, David Schwimmer, zaproponował stworzenie bardziej zróżnicowanego pod względem rasowym remaku:

Może powinni pojawić się czarnoskórzy lub azjatyccy Przyjaciele? Zawsze zdawałem sobie jednak sprawę z braku różnorodności i sam zabiegałem o to, by Ross zaczął umawiać się z czarnoskórą kobietą.

Do tej kwestii przyłączyła się wówczas także portretująca Phoebe Lisa Kudrow:

No cóż, (gdyby kręcono ten serial dzisiaj - przyp. aut.) na pewno nie z tylko białą obsadą. Nie wiem, co jeszcze bym zmieniła, ale ja spoglądam na Przyjaciół jak na swoistą kapsułę czasu, nie zaś na to, co oni zrobili źle.