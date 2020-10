Mank - kiedy premiera nowego filmu Davida Finchera?

fot. Netflix

Mank to najnowszy film Davida Finchera, który powstał w oparciu o scenariusz napisany przez ojca reżysera. Jednak do tej pory nie było wiadomo kiedy produkcja zadebiutuje na platformie Netflix, która odpowiada za projekt. Być może to właśnie się zmieniło. Według portalu Collider streamingowy gigant jest gotowy wydać film 4 grudnia. Pozostaje czekać na oficjalne potwierdzenie tej daty przez Netflix. Główną rolę w projekcie gra Gary Oldman. Ponadto w obsadzie znajdują się Lily Collins, Amanda Seyfried, Charles Dance, Tuppence Middleton, Arliss Howard, Ferdinand Kingsley, Jamie McShane, Joseph Cross, Sam Troughton, Toby Leonard Moore, Tom Burke i Tom Pelphrey.

fot. Netflix

Bohaterem filmu jest Herman J. Mankiewicz, krytyk filmowy i jeden z najbardziej znanych i najlepiej opłacanych scenarzystów wczesnego Hollywood. Twórca napisał między innymi skrypt do kultowego Obywatela Kane'a, za który otrzymał Oscara. Jednak przy okazji popadł w konflikt z reżyserem produkcji, Orsonem Wellesem, z którym stworzył historię zawartą w filmie. Mankiewicz oskarżył go o to, że chciał zgarnąć wszystkie zasługi związane ze scenariuszem dla siebie.