Marcin Dorociński w Hollywood. Gra w filmie z Ryanem Reynoldsem i Kennethem Branaghem!

fot. materiały prasowe

Jak udało nam się ustalić, Marcin Dorociński ma rolę w hollywoodzkim filmie Mayday, który jest produkowany przez Apple Original Films. Jest to duża i kluczowa postać, a sam Dorociński pracuje na planie od końca lutego 2024 roku i będzie nadal na nim aż do czerwca. Z uwagi na ważność jego postaci ma sceny z centralnymi gwiazdami projektu, czyli Ryanem Reynoldsem i Kennethem Branaghem.

Marcin Dorociński w Hollywood

Według informacji, do których dotarliśmy aktor dostał rolę z castingu. Na jego potrzeby nagrał dwa self tape'y, które doprowadziły do etapu spotkania z duetem reżyserów i ostatecznie otrzymaniem roli. Za sterami Mayday stoją Jonathan Goldstein i John Francis Daley, którzy w ostatnim czasie nakręcili dobrze oceniane widowisko Dungeons & Dragons: Złodziejski honor.

Szczegóły fabuły nadal są trzymane w absolutnej tajemnicy. Wiadomo jedynie, że jest to przygodowy film akcji oparty na oryginalnym pomyśle Daleya i Goldsteina. Film współprodukuje studio Skydance.

Mayday zostanie wyprodukowane przez Davida Ellsona, Dana Goldberga, Dona Grangera wraz z Reynoldsem, Ashley Fox, Johny'ego Pariseau i Patricka Gooinga. Producentami będą również scenarzyści i reżyserzy, Goldstein i Daley. Projekt dla Skydance nadzorować będzie Carin Sage. Apple Original Films realizuje filmy, które najpierw trafiają do kin na całym świecie, a wiele miesięcy później docelowo do platformy Apple TV+.

Przypomnijmy, że to kolejna znacząca rola Marcina Dorocińskiego w Hollywood po występie w hicie z Tomem Cruise'em pod tytułem Mission: Impossible 7.