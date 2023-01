Lubicie seriale kostiumowe? Maria Antonina z datą premiery w CANAL+ online. Zjawiskowa królowa [ZDJĘCIA]

Źródło: CANAL+

Maria Antonina od 20 stycznia 2023 roku będzie dostępna w CANAL+ online. To serial kostiumowy o znanej postaci historycznej, która budzi wiele kontrowersji. Choć wiele osób nienawidziło ją za życia, to współcześnie budzi fascynację i ciekawość widzów, a szczególnie jej zamiłowanie do mody, zabawy i wystawnego życia.

W Marii Antoninie na CANAL+ online będziecie mogli zobaczyć historię ostatniej królowej Francji przed rewolucją. Serial pokaże początki młodej żony Ludwika XVI na wersalskim dworze. Zobaczcie zdjęcia poniżej.

Maria Antonina - zdjęcia. Emilia Schüle jako żona Ludwika XVI

Maria Antonina

Maria Antonina - ile odcinków ma serial?

Serial kostiumowy Maria Antonina składa się z ośmiu odcinków. Za scenariusz odpowiedzialna jest Deborah Davis, scenarzystka nominowanej do Oscara Faworyty. Reżyserować będą Pete Travis (Pola krwi) i Geoffrey Enthoven (Hasta la vista). W rolę tytułowej bohaterki wcieliła się Emilia Schüle.

Maria Antonina - kiedy będą publikowane odcinki?

Maria Antonina - dwa nowe odcinki serialu co piątek od 20 stycznia w CANAL+ online i na CANAL+ PREMIUM.