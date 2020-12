Mariko Tamaki przejmuje najważniejszą serię DC jako pierwsza kobieta w historii

Dan Mora/DC

W miniony weekend w brazylijskim São Paulo odbyła się kolejna edycja konwentu CCXP Worlds. Choć mogła ona rozczarować wszystkich czekających na materiały promujące nadchodzące filmy studia Warner Bros., powodów do narzekań z pewnością nie mają fani komiksów DC. W trakcie wydarzenia ogłoszono m.in., że Mariko Tamaki jako pierwsza kobieta w historii będzie scenarzystką serii Detective Comics w długofalowej perspektywie.

45-letnia Kanadyjka jest postacią doskonale znaną wszystkim miłośnikom powieści graficznych. Stworzyła ona choćby wielokrotnie nagradzane historie Skim, Emiko Superstar czy This One Summer, natomiast od 2016 roku współpracowała z DC i Marvelem. Na polu superbohaterskim Tamaki napisała opowieści poświęcone Hulkowi, Wonder Woman czy Harley Quinn. Artystka obejmie pieczę nad serią Detective Comics począwszy od jej 1034. odsłony, łącząc pracę nad nią z rozwijaniem cyklu Dark Detective, który wejdzie w skład eventu Future State.

Tamaki przygotowała już jedną z historii, które trafiły do rocznicowego komiksu Detective Comics #1027. Warto też podkreślić, że w latach 1999-2000 scenariusz do 731. i 741. zeszytu serii napisała Devin K. Grayson, jednak wydawnictwo nie zaproponowało jej wówczas przejęcia cyklu.

W trakcie konwentu ogłoszono także pierwsze tytuły serii komiksów, które DC będzie kontynuować po evencie Future State; są to:

Justice League Dark

Swamp Thing

The Suicide Squad

Green Lantern

Teen Titans

The Suicide Squad - okładka pierwszego zeszytu po Future State

Pierwsze odsłony Future State ukażą się na amerykańskim rynku w styczniu.