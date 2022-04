Marsjański dron NASA uchwycił fajne zdjęcia sprzętu do lądowania

fot. NASA/JPL-Caltech

Na poniższym zdjęciu widać odrzuconą osłonę oraz naddźwiękowy spadochron hamujący. Przypominający drona statek powietrzny NASA wykonał te zdjęcia z wysokości 8 metrów podczas swojego 26. lotu na Marsie w dniu 19 kwietnia 2022 roku. Inżynierowie NASA zlecili Ingenuity sfotografowanie tych elementów z lotu ptaka w nadziei, że zdjęcia pozwolą sprawdzić jak się spisały podczas wejścia w atmosferę Marsa, opadania i lądowania łazika. Zebrane dane mogą pomóc osobom pracującym nad zbliżającą się misją Mars Sample Return, w której zastosowana zostanie podobna procedura lądowania.

fot. NASA/JPL-Caltech

„NASA rozszerzyła operacje lotnicze programu Ingenuity, aby przeprowadzać takie pionierskie loty jak ten” – powiedział w tym tygodniu Teddy Tzanetos, kierownik zespołu Ingenuity w Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA w Południowej Kalifornii. „Za każdym razem, gdy jesteśmy w powietrzu, Ingenuity odkrywa nowe tereny i oferuje perspektywę, której nie udało się osiągnąć żadnej poprzedniej misji planetarnej. Rekonesans przed misją Mars Sample Return jest doskonałym przykładem użyteczności platform powietrznych na Marsie.”

Podczas lądowania, które odbyło się 18 lutego 2021 roku, spadochron i osłona zostały odrzucone na wysokości około 2 km nad powierzchnią Marsa, po czym osłona uderzyła w ziemię z prędkością około 125 km/h. NASA zwraca uwagę, że wiele z 80 wysokowytrzymałych linek nośnych łączących powłokę ze spadochronem wygląda na nienaruszone, dodając: „Widoczna jest jedna trzecia pokrytej pyłem pomarańczowo-białej czaszy o szerokości 70,5 stopy (21,5 metra) – największego spadochronu kiedykolwiek umieszczonego na Marsie – która nie wykazuje żadnych oznak uszkodzenia od ponaddźwiękowego przepływu powietrza podczas napełniania.” Z drugiej strony, roztrzaskana powłoka nie wygląda za dobrze, ale też nie nosi śladów uszkodzeń związanych z wejściem w atmosferę Marsa.

fot. NASA/JPL-Caltech

Śmigłowiec NASA przeszedł do historii w kwietniu 2021 roku, gdy stał się pierwszym statkiem powietrznym, który wykonał napędzany, kontrolowany lot na innej planecie. Do tej pory mierzący ok. 49 cm i ważący nie całe 2 kilogramy helikopter wykonał 27 lotów nad powierzchnią Marsa. Na początku tego miesiąca ten przełomowy statek powietrzny ustanowił nowy rekord prędkości (5,5 metra na sekundę) lotu na Marsie, pokonując przy tym rekordowy dystans 708,4 metra. Najdłuższy pojedynczy lot Inegnuity trwał 169,5 sekundy podczas jednej z misji latem ubiegłego roku.

fot. NASA/JPL-Caltech

Po wykonaniu serii trudnych lotów testowych w ciągu pierwszych kilku miesięcy użytkowania, Ingenuity wspiera obecnie łazik Perseverance w poszukiwaniu dowodów na istnienie dawnego życia mikrobiologicznego na Czerwonej Planecie. Do zadań samolotu należy mapowanie powierzchni Marsa, wyszukiwanie miejsc interesujących z naukowego punktu widzenia oraz wyznaczanie najbardziej efektywnych tras dla łazika.

Ostatnie chwile zeszłorocznego lądowania na Marsie łazika Perseverance wraz z Ingenuity na pokładzie zostały uwiecznione na filmie w wysokiej rozdzielczości.