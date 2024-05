Marta Kisiel z nową powieścią. Dziś premiera Małej draki w fińskiej dzielnicy

Mięta

Mała draka w fińskiej dzielnicy to dzisiejsza premiera wydawnictwa Mięta. Nowa powieść Marty Kisiel to propozycja dla tych wszystkich, którzy lubią nieco fantastyczne, pozytywnie zakręcone i lekkie powieści z odrobiną humoru w tle.

Marta Kisiel to doceniana przez czytelników pisarka i tłumaczka. Na swoim koncie ma kilkanaście utworów, m.in. cykle Dożywocie oraz Małe Licho, jak również komedie kryminalne Dywan z wkładką i Efekt pandy.

Uwaga na babcie! Czasem skrywają przed światem wiele tajemnic!

Sława Żmijan powraca do rodzinnego miasteczka, dźwigając samotny plecak i poczucie życiowej porażki. Na szczęście w Starym Deszcznie wszystko jest na swoim miejscu: fińskie domki, ukochane babcie – własne i przysposobione, przyjaciele z dzieciństwa, gadające chodniki…

Okej, no może tak nie do końca wszystko.

W samym środku lata w sielskim miasteczku niespodziewanie wyrasta mała draka nie z tego świata, a pytania mnożą się jedno za drugim. Dlaczego fińskie domki są fińskie? Rosół z lubczykiem czy bez? Co łączy dzień wagarowicza i międzynarodowy dzień geodety? Skąd szczuropodobne włochate ziemniaczki grasujące na ulicach Starego Deszczna? A przede wszystkim – jakie tajemnice skrywają przed światem wielce szanowne babcie z fińskiej dzielnicy?

Sława i spółka muszą jak najszybciej znaleźć odpowiedź, bo pewne sekrety mogą kogoś kosztować życie.

Znowu.