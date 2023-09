Czy Martin Scorsese chce przejść na emeryturę? Oto plany filmowca po Czasie krwawego księżyca

fot. materiały prasowe

Martin Scorsese to filmowiec, który stoi za takimi hitami jak Wilk z Wall Street, Irlandczyk, Taksówkarz czy Chłopcy z ferajny. Jego najnowszym projektem jest Czas krwawego księżyca, jednak najprawdopodobniej nie będzie to jego ostatnie dzieło. Hollywodzki weteran najwyraźniej nadal zamierza kręcić filmy po skończeniu 80. roku życia. Zobaczcie sami.

Czy Martin Scorsese chce przejść na emeryturę?

Filmowiec w rozmowie z GQ Magazine wyznał, że już raz miał ochotę skończyć z kręceniem filmów, gdy w trakcie tworzenia Gangów Nowego Jorku i Aviatora musiał zmierzyć się z wieloma trudnościami, między innymi finansowymi. Ostatecznie jednak nie poddał się i jego kolejny projekt, Inflitracja, zdobył aż cztery Oscary. Teraz zaś, gdy zbliża się do 81. roku życia, nie wyobraża sobie przestać:

Nie mogę się doczekać, by spróbować nowych rzeczy. [...] I gdybym był w stanie zebrać jeszcze trochę energii, jeśli Bóg pozwoli, chciałbym nakręcić jeszcze kilka, może jeszcze jeden film, tylko tyle. [...] Kontynuujesz, póki możesz. Ale to, co mam myśli, to fakt, że musisz wyrwać to ze swojej czaszki i ze swoich wnętrzności, aby dowiedzieć, co tak naprawdę chcesz powiedzieć na tym etapie swojego życia. Musisz coś powiedzieć za pomocą filmu. Bo jeśli nie, to po co w ogóle go tworzysz? Musisz mieć coś do przekazania.

Na ten moment potwierdzono kilka nowych projektów filmowca: The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder, The Devil in the White City i Gangs of New York. Można więc na spokojnie założyć, że Martin Scorsese nie planuje w najbliższym czasie przejść na emeryturę.

