Martin Scorsese ma już scenariusz filmu o Jezusie. Nie chce "negatywnych skojarzeń z religią instytucjonalną"

Wczoraj Los Angeles Times opublikował na swojej stronie artykuł, z którego wynika, że Martin Scorsese napisał scenariusz do swojego kolejnego filmu o tytule A Life of Jesus. To właśnie o tym projekcie legendarny reżyser mówił w maju zeszłego roku po spotkaniu artystów z papieżem Franciszkiem. Jak sam stwierdził w trakcie odbywającej się wówczas w Watykanie konferencji prasowej:

Odpowiedziałem na wezwanie papieża do artystów w jedyny sposób, jaki znam - poprzez wymyślenie i napisanie scenariusza filmu o Jezusie.

A Life of Jesus, do którego współautorem scenariusza był krytyk i reżyser Kent Jones, jest oparte na książce Shūsaku Endō o tym samym tytule; przypomnijmy, że Scorsese w 2016 roku zekranizował inną z powieści japońskiego pisarza, Milczenie.

Według doniesień Los Angeles Times akcja nadchodzącego filmu ma rozgrywać się w czasach współczesnych, a cała ekranowa historia będzie trwać ok. 80 minut. Tak do projektu odnosi się sam Scorsese:

Próbuję znaleźć nowy sposób na to, aby uczynić tę opowieść bardziej przystępną i usunąć negatywny ciężar tego, co jest kojarzone z religią instytucjonalną.

Artysta zamierza także skupić się na uniwersalnym charakterze nauk Jezusa, nie natomiast na ich interpretacjach w konkretnej doktrynie religijnej:

Teraz, gdy tylko wypowiesz słowo "religia", wszyscy wstają i wychodzą, bo ta zawiodła pod wieloma względami. Nie oznacza to jednak, że pierwotne intencje były niewłaściwe. Wróćmy do nich, pomyślmy o ich przekazie. Oczywiście, że możesz je odrzucić, ale one mogą mieć wpływ na to, w jaki sposób żyjesz. Nawet jeśli je odrzucisz, nie rób tego od razu, dla zasady.

Scorsese chce wejść na plan filmu jeszcze w tym roku.

