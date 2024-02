Martin Scorsese optymistycznie o przyszłości kinematografii. Nie ma czego się obawiać

fot. materiały promocyjne

Rok 2023 nie był przychylny dla kinematografii. Wiele blockbusterów, takich jak Marvels, Flash czy Dungeons & Dragons: Złodziejski honor, nie poradziło sobie w międzynarodowym box office. Z kolei produkcje wielu tytułów doznały sporych opóźnień z powodu strajków scenarzystów oraz aktorów. W związku z tym Martin Scorsese został zapytany o jego zdanie na temat przyszłości kinematografii.

Martin Scorsese - jak reżyser widzi przyszłość produkcji filmowej?

Podczas rozmowy z Deadline, Scorsese dokonał refleksji nad obecnym stanem produkcji filmowej oraz znaczącymi wpadkami w box office w 2023 roku. Niemniej jednak jego zdaniem nie ma czego się obawiać. Przeciwnie - reżyser absolutnie "nie obawia się przyszłości filmów".

- Narzędzia do tworzenia filmów stały się znacznie bardziej przystępne dla młodych ludzi. Ważne jest to, aby odróżniać produkcję filmową z miłości do kina od "tworzenia filmu" jako oświadczenia albo próbowania swoich sił w zawodzie reżyserskim.

Scorsese przyznał, że obecnie spory nacisk jest kładziony na biznes, technologię oraz wyniki w box office. Jednak takie zmartwienia nie mają nic wspólnego z kreatywnością kina.

- Przypuszczam, że będzie trochę bardziej samotnie niż było, przez jakiś czas trochę trudniej. Ale kino przetrwa. To nie jest coś, co można zniszczyć.

Martin Scorsese - plany na kolejne projekty i Czas krwawego księżyca

Po premierze swojego ostatniego filmu, Martin Scorsese nie zatrzymuje się i pracuje nad kolejnymi projektami - drugim obrazie o Jezusie Chrystusie oraz adaptacją książki Davida Granna - The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder.

Czas krwawego księżyca to efekt kolejnej współpracy reżysera z Leo DiCaprio oraz Robertem De Niro. Inspirowany książką Granna z 2017 roku film odzwierciedla szokującą historię o zabójstwach ludzi z plemienia Osedżów. Produkcja została nominowana do nagrody Oscara w aż ośmiu kategoriach, w tym również za reżyserię.

Czas krwawego księżyca jest już dostępny na Apple TV+.

