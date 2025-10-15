Reklama
Martwi przed świtem - zwiastun polskiego horroru. Na planie zużyto 100 litrów sztucznej krwi!

Martwi przed świtem to polski horror, który ma straszyć widzów w Halloween 2025 roku. Prezentujemy pierwszy zwiastun, przeznaczony tylko dla dorosłych, który odkrywa karty tego, czego możemy się spodziewać.
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Martwi przed świtem fot. materiały prasowe
Martwi przed świtem z pierwszym, przeznaczonym tylko dla widzów dorosłych, zwiastunem. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że to slasher, tak naprawdę ten horror jest mieszanką wybuchową - mamy kryminał, horror, lokalny klimat, psychodeliczne barwy i dużo emocji.

Martwi przed świtem - zwiastun tylko dla dorosłych

Reżyserem jest David Torrone, a w rolę mordercy wciela się Bartłomiej Topa (1670). Możemy przeczytać, że na planie wykorzystano 100 litrów sztucznej krwi, aby osiągnąć efekt widoczny w zwiastunie.

Martwi przed świtem - opis fabuły

Film opowiada o tajemniczym pisarzu, który zaprasza grupę młodych aktorów do udziału w adaptacji swojego scenariusza. Próby w odosobnionej posiadłości szybko przeradzają się w koszmar – bohaterowie zaczynają ginąć jeden po drugim, a granica między fikcją a rzeczywistością coraz bardziej się zaciera. Pytanie pozostaje otwarte: kto albo co zabija?

Na ekranie zobaczymy także Paulinę Zwierz (Na sygnale), Adama Machalicę (Powstaniec 1863), Monikę Frajczyk (Zielona granica), Piotra Nerlewskiego (Zakochani po uszy), Sylwię Boroń (Noc w przedszkolu) i Łukasza Szczepanowskiego (Wujek foliarz).

Martwi przed świtem - premiera w polskich kinach odbędzie się w Halloween.

