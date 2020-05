Marvel - członek Avengers odporny na moc Kamieni Nieskończoności? Oto dowód

Doskonale wiemy, że Kamienie Nieskończoności to jedne z najpotężniejszych, o ile nie najpotężniejsze artefakty zarówno w MCU, jak i w komiksowym uniwersum Marvela. Ich moc pozwoliła Thanosowi za pomocą jednego pstryknięcia wymazać połowę istnienia we wszechświecie - kluczową rolę w odwróceniu tego biegu rzeczy w filmowej rzeczywistości odegrał Doktor Strange. Dom Pomysłów już 2 lata temu wyraźnie zasugerował, że przynajmniej w świecie powieści graficznych ten ostatni może być odporny na działanie Kamieni.

W 5. zeszycie serii Infinity Countdown pokazano, że artefakty są rozrzucone po całym kosmosie: Adam Warlock posiada Kamień Duszy, Kapitan Marvel - Kamień Rzeczywistości, Czarna Wdowa - Kamień Przestrzeni, Drax - Kamień Mocy, Doktor Strange - Kamień Czasu, natomiast Kamieniem Umysłu dysponuje... Turk Barrett, nasz dobry znajomy z superbohaterskich seriali platformy Netflix. Sęk w tym, że intencje ostatniej z tych postaci nie są do końca jasne.

Gdy Strange i Wdowa spotykają się w Sanctum Sanctorum, Najwyższy Mag zdaje sobie sprawę, że artefakty są wykorzystywane do infiltracji ich dzierżycieli. Trop wiedzie właśnie w kierunku Barretta, który już wcześniej wykorzystywał swój kamień do prywatnych celów i pomnażania majątku. Doktor Strange ostatecznie staje na jego drodze - Barrett próbuje wówczas wykorzystać Kamień Umysłu do sprawienia, by heros zapomniał, że w ogóle go odnalazł.

Chwilę później Najwyższy Mag daje jednak do zrozumienia, że moc artefaktu na niego nie działa; nie jest jednak znana przyczyna takiego obrotu spraw. Fani do dziś spekulują, że Strange, jako posiadacz Oka Agamotto i szeregu innych magicznych przedmiotów, może niwelować oddziaływanie nie tylko Kamienia Duszy, ale także innych Kamieni Nieskończoności.

Infinity Countdown #5 - plansze