W Marvelu kwitnie miłość. Daredevil z Elektrą i inne słynne pary przejmują okładki

R.B. Silva/Marvel

Marvel wypuścił do sieci 5 okładek alternatywnych do swoich komiksów, które na amerykańskim rynku zadebiutują w listopadzie. Ich motywem przewodnim jest... miłość - Dom Pomysłów zdecydował się bowiem na pokazanie najsłynniejszych tudzież najlepszych par całego uniwersum. I tak na poszczególnych grafikach pojawili się: Daredevil i Elektra, Spider-Man i Mary Jane Watson, Jean Grey i Cyclops, Reed Richards i Sue Storm oraz Mystique i Destiny; wiemy już, że do sprzedaży trafią jeszcze 3 inne, na których zobaczymy Czarną Panterę i Storm, Kapitana Amerykę i Sharon Carter i Scarlet Witch z Visionem.

Zobaczcie sami (w galerii znajdziecie również plansze promujące zeszyt Amazing Spider-Man #875, który będzie podsumowaniem runu Nicka Spencera - z materiałów wynika, że w opowieści tej dojdzie do rozmowy Harry'ego Osborna z Mefisto, która może rzucić zupełnie nowe światło na słynną historię One More Day):

Daredevil #36 - okładka alternatywna

Powyższe okładki powstały w ramach inicjatywy Stormbreakers, skupionej wokół młodych i utalentowanych artystów - Marvel regularnie korzysta z ich usług, dzieląc się z czytelnikami okładkami alternatywnymi wchodzącymi w skład zmieniających się bloków tematycznych.