Marvel pracuje podobno nad projektem aktorskim o Captain Carter

fot. Marvel

Captain Carter fanom MCU objawiła się pierwszy raz za sprawą serialu animowanego What If... ?, w którym to Peggy Carter przyjęła serum superżołnierza i niejako zastąpiła Steve'a Rogersa na stanowisku Kapitana Ameryki. Mieliśmy też okazję oglądać ją niedawno w kinie w wersji aktorskiej, bowiem postać z innego uniwersum grana ponownie przez Hayley Atwell, zasiadała w radzie Illuminatich w Doktor Strange w multiwersum obłędu.

Oba te występy i pozytywne reakcje fanów, miały zmobilizować producentów Marvel Studios do rozpoczęcia planowania serialu lub filmu aktorskiego o tej postaci. Więcej na ten moment mówi się o serialu, ale film nie jest podobno wykluczony - podaje The DisInsider Show. Warto mieć jednak na uwadze, że mogą to być wyssane z palca plotki, a źródło liczy na wysokie prawdopodobieństwo faktycznej realizacji takiego projektu.

Przypomnijmy, że Hayley Atwell odgrywała postać Peggy Carter w pierwszym filmie o Kapitanie Ameryce, jako starsza wersja w drugiej części przygód Steve'a Rogersa, a także pojawiła się w dwóch scenach w Avengers: Koniec gry. Wcześniej powstał też serial Agentka Carter, który doczekał się 2. sezonów i został dobrze przyjęty jako spin-off Agentów T.A.R.C.Z.Y.. Czy Atwell powróci do roli Peggy już w nieco innym wydaniu na Disney+? Być może dowiemy się niebawem.

