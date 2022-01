Marvel - oto potężne połączenie Doktorów Octopusa, Strange'a i Dooma! Jest też nowy Superior Spider-Man

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel wypuścił na amerykańskim rynku zeszyt Superior Four #1, tie-in do zasadniczej serii wydarzenia Devil's Reign. Powiedzieć, że w komiksie działo się wiele, to właściwie nic nie powiedzieć. W multiwersum Domu Pomysłów zadebiutował bowiem Supreme Octopus, wyjątkowe połączenie Otto Octaviusa oraz Doktorów Strange'a i Dooma. Jakby tego było mało, w tej samej opowieści poznaliśmy również nową wersję Superior Spider-Mana i Iron Scaba, nietypowy wariant Iron Mana.

Przypomnijmy, że w Devil's Reign #2 współpracujący z Kingpinem Doktor Octopus przejął kontrolę nad technologią Reeda Richardsa z budynku Baxtera. W jego posiadaniu znalazł się m.in. Most, będący de facto wrotami do alternatywnych rzeczywistości. To właśnie dzięki niemu Octavius rozpoczął podróż po multiwersum, aby z jednej strony udowodnić, że jest najpotężniejszym ze swoich wariantów i tym samym rościć sobie prawo do przydomka "Supreme", z drugiej zaś w celu odnalezienia sojuszników i sprowadzenia ich na Ziemię-616.

Plan Octopusa początkowo się powiódł: zdołał on bowiem pokonać każdego ze swoich przeciwników, aż na jego drodze stanął Supreme Octopus, postać będąca de facto połączeniem świadomości i geniuszu Octaviusa, magii Doktora Strange'a oraz potęgi Doktora Dooma. Gdy złoczyńca został pokazany po raz pierwszy, obserwował on zagładę Atlantydy na Ziemi-7214; w trakcie ataku łotr zabił 10 tys. osób jednym tylko uderzeniem.

Na tym jednak nie koniec. W tej samej historii pokazano inną wersję Superior Spider-Mana, którym jest bohater o imieniu TJ z Ziemi-2902. Wiemy, że w dzieciństwie był on prześladowany, a dawne traumy wpłynęły na fakt zostania przez niego herosem. Sęk w tym, że Octopus zdecydował się na "wyssanie" jego intelektu, czym doprowadził do śmierci nowo wprowadzonego bohatera.

Podobny los spotkał Iron Scaba, pochodzącego z Ziemi-5609 herosa przywodzącego wyglądem na myśl Iron Mana (warto nadmienić, że na jego planecie nieustanne zniszczenie sieje promieniowanie gamma). On także został zabity - tym razem przez pomocników Octaviusa.

Tak prezentują się przedstawione wyżej wydarzenia:

Devil's Reign: Superior Four #1 - plansze

Istotne jest to, że Doktor Octopus koniec końców połączył siły z 3 swoimi wariantami; są to Otto Banner z Ziemi-8816 (postać wygląda jak Hulk), Otto Blaze z Ziemi-1666 (Ghost Rider) i Otto Howlett z Ziemi-9712 (Wolverine). Wiele wskazuje również na to, że prawdziwym powodem krucjaty Octaviusa jest chęć odzyskania przez niego wspomnień, które stracił w serii Superior Spider-Man po zawarciu umowy z Mefisto - dała mu ona wówczas nowe moce, potrzebne w zastopowaniu ataków Normana Osborna.

