Marvel - przed wiekami Eternals starli się z Avengers. Odyn bije Mjolnirem; co na to Ajak?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel w zeszłym tygodniu wypuścił na amerykańskim rynku zeszyt Eternals: Celestia #1. Donosiliśmy już Wam o wydarzeniach z tego komiksu, jednak prawdopodobnie najważniejszym elementem całej opowieści stało się starcie prehistorycznych Avengers z Przedwiecznymi, do którego doszło milion lat przed naszą erą. Teraz mamy okazję zobaczyć plansze obrazujące tę batalię.

Przypomnijmy, że członkowie Eternals, Ajak i Makkari, wyruszyli w podróż do ciała ostatniego Celestianina na Ziemi, którego szczątki po jego śmierci posłużyły za fundamenty wieży Avengers. Akcja cofa się później o milion lat wstecz, gdy Ajak w porozumieniu z wciąż operującymi na naszej planecie Celestianami gromadzi informacje na temat prehistorycznych Mścicieli, w skład których wchodzili młody Odyn, pierwsi Czarna Pantera, Phoenix, Ghost Rider i Starbrand oraz Agamotto. Koniec końców dochodzi do konfrontacji.

Bohaterka, która posiada zdolność błyskawicznego odtwarzania komórek własnego ciała, zostaje zaatakowana najpierw przez Starbranda. Natężenie walki wzmaga się jednak wtedy, gdy na placu boju pojawia się Odyn. Wszechojciec uderza Przedwieczną za pomocą Mjolnira, co doprowadza do dezintegracji cząsteczek budujących jej organizm - czytelnicy widzą, że proces regeneracji został spowolniony.

Ajak została w tym boju "zabita" przez poruszającego się na mamucie Ghost Ridera - nie była to jednak definitywna śmierć, gdyż bohaterka trafiła później do tzw. Wykluczenia, gdzie powołano ją do istnienia na nowo, przy czym już bez dawnych wspomnień. Co ciekawe, Ajak zdradza, że uderzenie Mjolnirem w jej ocenie nie jest czymś, co mogłaby komukolwiek polecić, nawet "niezniszczalnym bytom".

Ukazana wyżej bitwa raz jeszcze przypomina o największej słabości Eternals, którą jest magia. W trakcie starcia z prehistorycznymi Avengers Ajak najbardziej obawiała się pierwszego Najwyższego Maga, Agamotto, którego moce zdumiały członkinię Przedwiecznych.