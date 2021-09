6 herosów Marvela przeczyta Darkhold i postrada zmysły. Stark widzi swój pierwszy strój

Marvel

Marvel powoli rozkręca promocję wydarzenia Darkhold. Jak wynika z oficjalnego komunikatu prasowego, w ramach eventu Scarlet Witch utworzy drużynę, w skład której wejdą poza nią Iron Man, Spider-Man, Black Bolt, Blade i Wasp - każde z nich przeczyta tytułową księgę zaklęć, co doprowadzi herosów do granic szaleństwa. Będzie to jednak niezbędne do powstrzymania odradzającego się Chthona, pradawanego bóstwa i autora Darkholdu, który powróci do uniwersum po przyzwaniu przez Doktora Dooma.

Wspomniane wcześniej postradanie zmysłów przez bohaterów ma tak mentalny, jak i fizyczny charakter - Iron Man zostanie uwięziony w zbroi złożonej z licznych guzów i innych przerażających elementów, a Blade zamieni się w potwora. Na odsiecz protagonistom przyjdzie także nowa postać o nieujawnionej jeszcze tożsamości.

Poza okładką promocyjną zeszytu Darkhold Omega #1 mamy również okazję zobaczyć pozbawione póki co dialogów plansze z komiksu Darkhold: Iron Man #1. Najprawdopodobniej ukazano na nich wizję przeszłości tytułowego bohatera, który pojawia się w zbroi do złudzenia przypominającej tę z jego komiksowego debiutu, zeszytu Tales of Suspense #39 z 1963 roku.