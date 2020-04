Marvel - Hulk przerobił kiedyś Supermana na kotlety... Tego ciosu nigdy nie pokazano

Nie tylko Marvel i DC, ale cała branża komiksowa w obliczu rozszerzającej się epidemii koronawirusa przeżywa w ostatnich dniach trudne chwile. Informowaliśmy Was już o tym, że scenarzyści obu wydawnictw zachęcają do stworzenia szeroko zakrojonego crossoveru, w którym spotkaliby się najważniejsi superbohaterowie dwóch uniwersów. Do akcji przyłączył się teraz pracujący dla Domu Pomysłów Tom Brevoort, który przypomniał, że pod koniec XX wieku w jednej z historii Hulk miał przerobić Supermana na kotlety.

W 1996 roku Ron Marz i Peter David stworzyli złożony z 5 zeszytów crossover Marvel vs. DC. Co ciekawe, najpierw czytelnicy obu komiksowych gigantów wzięli udział w specjalnym głosowaniu, w którym wybierali pojedynki danych postaci - ich przebieg zależał już jednak od samych scenarzystów. Jednym z tego typu starć stała się walka Zielonego Goliata i Człowieka ze Stali.

Marz i David zdecydowali, że w komiksie to Superman wyjdzie z tej jatki zwycięski. Brevoort zamieścił jednak w sieci szkic, w którym pokazuje, że to Hulk w pierwotnej wersji spuszczał swojemu przeciwnikowi nieziemski łomot. Spójrzcie sami (w galerii znajdziecie także niepokolorowaną grafikę ukazującą zwycięstwo Kal-Ela - ten kadr ostatecznie trafił do samej historii):

Marvel/DC - crossover

Na tym jednak nie koniec. Brevoort pokazał także pracę z crossoveru z 1983 roku, który ostatecznie nie ukazał się na amerykańskim rynku - wszystko przez brak finalnego porozumienia pomiędzy wydawnictwami. W historii JLA vs. Avengers Batman miał wziąć się za łby z Kapitanem Ameryką. Kto wygrał? Wynik tego starcia był jednoznaczny...

