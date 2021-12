Marvel - Iron Man ma arcypotężną broń z głowy [SPOILER]. Wraca alkoholizm Starka

Marvel

Marvel wypuścił do sieci plansze promujące pierwszy zeszyt serii Avengers Forever ze scenariuszem Jasona Aarona i rysunkami Aarona Kudera. Przypomnijmy, że podwaliny pod tę historię położył komiks Avengers #750, w którym w świecie Domu Pomysłów pojawiła się drużyna Mistrzów Zła z całego multiwersum. Na kartach nadchodzącej opowieści zobaczymy nieznane do tej pory wersje postaci - jedną z nich Tony Stark, który w swojej rzeczywistości nigdy nie został Iron Manem, a herosem o przydomku... Niezwyciężony Ant-Man.

Stark ma być jednym z protagonistów serii i potencjalnym sojusznikiem przemierzającego ruiny zniszczonej Ziemi Ghost Ridera w nieuchronnej bitwie ze złoczyńcami z różnych zakątków wieloświata. Z zapowiedzi wynika, że Tony, będący w tym świecie wybitnym archeologiem, po pomniejszeniu swojego ciała będzie uciekał przed mrówkami opanowanymi przez symbiont Venoma. Koniec końców wyciągnie on niezwykle potężną broń, "Knowhere Gun", którą jest po prostu odcięta głowa jednego z Celestian.

Przypomnijmy, że w komiksowej i filmowej rzeczywistości Knowhere jest lokacją faktycznie stworzoną z głowy Celestianina, do której swego czasu dotarli choćby ekranowi Strażnicy Galaktyki. Wiele wskazuje na to, że fragment ciała istoty może chłonąć potężną energię z otoczenia, co czyni z broni Starka jedną z najgroźniejszych, jakie kiedykolwiek używał.

Zobaczcie zapowiedź zeszytu - jedna z plansz informuje nas również o tym, że Tony w tej serii wciąż będzie zmagał się z dawnym problemem w postaci alkoholizmu:

Avengers Forever #1 - plansze

Zeszyt Avengers Forever #1 zadebiutuje w USA 22 grudnia.

