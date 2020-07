Marvel - Thor kontroluje każdy piorun. Co jednak z błyskawicą Shazama?

Marvel/DC/cbr.com

Fani Marvela mogą w ostatnim czasie poznawać wiele nowych informacji na temat komiksowego Mjolnira - wiemy, że również wśród naszych Czytelników jakakolwiek kwestia związana z młotem Thora cieszy się sporą popularnością. Tym razem skupimy się więc na tym, czy dzięki artefaktowi heros faktycznie jest w stanie kontrolować właściwie każdy piorun, także ten pochodzący z innego uniwersum...

Doskonale wiemy, że Mjolnir pozwala Thorowi latać, przywoływać burzę czy władać błyskawicami. Miłośnicy superbohaterów mają też jednak świadomość, że w świecie DC Shazam (wcześniej znany jako Kapitan Marvel) do swojej przemiany potrzebuje właśnie magicznego pioruna. W crossoverze Marvel vs. DC oba wydawnictwa postanowiły więc pokazać zakres kontroli Thora nad wszelkimi wyładowaniami elektrycznymi.

W ramach jednej z walk ukazanych w tej opowieści Thor i Shazam stanęli w szranki. Początkowo rywale nie zamierzali się nawet pojedynkować; nastawianie zmienili dopiero wtedy, gdy obaj w telepatyczny sposób otrzymali informację, iż tylko zwycięzca będzie w stanie ochronić własne uniwersum przed zagładą. Co ciekawe, przed walką bogowie odbyli... krótką modlitwę.

Najpierw Shazam rzucił w kierunku wroga diabelskim młynem, wyrwanym przez niego z pobliskiego wesołego miasteczka; Thor odpowiedział uderzeniem Mjolnirem, by później samemu wykorzystać młyn do przygniecenia Shazama. Ten ostatni chciał wyswobodzić się z tego położenia poprzez przyzwanie błyskawicy i ponowną przemianę w Billy'ego Batsona. Thor koniec końców domyślił się, że jego rywal potrzebuje pioruna do swoich transformacji; za pomocą Mjolnira ukierunkował więc wyładowania na siebie, odcinając Shazama od źródła mocy i wygrywając cały pojedynek.

Warto jednak dodać, że później bóg burzy i piorunów przyznał, iż błyskawice pokonanego spowodowały zwarcie w młocie - to najprawdopodobniej dlatego w tej samej historii była go w stanie podnieść Wonder Woman.