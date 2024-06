Kapitan Ameryka 4 - Marvel ma intrygujący pomysł na powrót Leadera. Esposito nie gra Bushmana

Marvel

Kampania promocyjna filmu Kapitan Ameryka 4 rozkręciła się na dobre - nie ma właściwie dnia, by do sieci nie trafiały nowe informacje na temat produkcji czy zdjęcia dokumentujące proces powstawania dokrętek. I tak w wywiadzie dla serwisu Screen Rant Tim Blake Nelson, który w przyszłorocznej odsłonie MCU po 16 latach raz jeszcze sportretuje Samuela Sternsa aka Leadera, zabrał głos w kwestii swojej postaci, przekonując, że Marvel ma "interesujący sposób" na wyjaśnienie, co działo się z nią wcześniej:

Jestem tym bardzo podekscytowany. Jutro jadę do Atlanty, aby kontynuować pracę nad filmem. Bardzo ekscytujące było przywrócenie postaci sprzed 16 lat i wyobrażanie sobie, jak się wraz ze mną postarzała i w jaki sposób to się manifestuje. Zespół Marvela wymyślił naprawdę interesujące wyjaśnienie - choć chyba powinienem użyć słowa "objawienie", odsłaniające kulisy tego, co działo się przez te 16 lat.

Kapitan Ameryka 4 - zdjęcia z planu dokrętek

Do sieci trafiły także kolejne zdjęcia z planu dokrętek, na których widzimy postacie Sama Wilsona, antagonistki Diamondback i tajemniczego łotra portretowanego przez Giancarlo Esposito. Dodajmy, że wbrew wcześniejszym doniesieniom scooper My Time To Shine Hello twierdzi, iż popularny aktor nie wcieli się na ekranie w Bushmana, znanego z komiksów przeciwnika Moon Knighta.

Film Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat trafi do kin 14 lutego przyszłego roku.