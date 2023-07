Marvel - Mary Jane Watson oficjalnie superbohaterką. Tak wygląda w kostiumie

Fot. Marvel

Marvel Comics pokazało nowy superbohaterski kostium Mary Jane Watson w ramach zapowiedzi 31. numeru Amazing Spider-Man. Zobaczcie, jak wygląda, a także co wiemy o nowej zaskakującej herosce.

Mary Jane Watson to jedna z najbardziej znanych partnerek Spider-Mana. Od wielu lat występuje w Marvel Comics i przez ten czas nieraz miała okazję założyć superbohaterski kostium, na przykład Spider-Armor Petera Parkera. Jednak dopiero od niedawna ma swoją własną wyjątkową superbohaterską personę. Jak będzie się nazywać i jakie ma supermoce?

Amazing Spider-Man - to ma być najbardziej szokujący numer od 50 lat. Co stało się MJ?

Marvel - Mary Jane Watson oficjalnie superbohaterką

Mary Jane Watson - Jackpot

Mary Jane Watson w 31. numerze Amazing Spider-Man wystąpi jako heroska Jackpot. Aluzje dotyczące jej nowych zdolności po raz pierwszy pojawiły się w komiksach z 2021 roku. Jej moce opierają się na szczęściu.

Zresztą, Mary Jane Watson nie jest pierwszą osobą, która w Marvel Comics występuje pod pseudonimem Jackpot. Postać zadebiutowała w 2008 roku, a pod maską kryła się wtedy Alana Jobson. Co ciekawe jednak, zanim wyjawiono jej prawdziwą tożsamość, wszystko wskazywało na to, że będzie to nikt inny, jak właśnie Mary Jane Watson.

