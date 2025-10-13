To nie Marvel zaczął modę na multiwersum w kinie superbohaterskim. Ten film był pierwszy

Choć fani kina superbohaterskiego zakodowali sobie koncepcję multiwersum przez pryzmat filmów i seriali Kinowego Uniwersum Marvela, z perspektywy czasu łatwo pominąć fakt, że to nie MCU jako pierwsze poruszało tematykę ekranowego wieloświata w obrębie gatunku. Na zakończonym już nowojorskim Comic Conie postanowił o tym przypomnieć James McAvoy, który w produkcjach o X-Menach studia Fox wcielał się w rolę młodego Charlesa Xaviera aka Profesora X.
Aktor został poproszony o wybór ulubionego filmu o mutantach ze swoim udziałem. Jego odpowiedź była następująca:
Później zaczął mówić o drugiej z rzeczonych produkcji:
Z Jamesem McAvoyem trudno się nie zgodzić. Choć wspomniane przez niego "motywy crossoverowe" eksplorowano wcześniej w serialach DC czy pierwszym filmie Avengers, to właśnie X-Men: Przeszłość, która nadejdzie z 2014 roku rozwinęła koncepcję multiwersum, skupiając się na zagadnieniu alternatywnych linii czasowych czy nawet powrocie starszych wersji postaci. Aktor przyznał w dodatku, że praca nad tą produkcją - właśnie przez tematykę wieloświata - stała się "solidnym treningiem aktorskim", który sprawił, że McAvoy "pokochał" granie Profesora X.
Źródło: Screen Rant