To nie Marvel zaczął modę na multiwersum w kinie superbohaterskim. Ten film był pierwszy

20th Century Fox

Reklama

Choć fani kina superbohaterskiego zakodowali sobie koncepcję multiwersum przez pryzmat filmów i seriali Kinowego Uniwersum Marvela, z perspektywy czasu łatwo pominąć fakt, że to nie MCU jako pierwsze poruszało tematykę ekranowego wieloświata w obrębie gatunku. Na zakończonym już nowojorskim Comic Conie postanowił o tym przypomnieć James McAvoy, który w produkcjach o X-Menach studia Fox wcielał się w rolę młodego Charlesa Xaviera aka Profesora X.

Aktor został poproszony o wybór ulubionego filmu o mutantach ze swoim udziałem. Jego odpowiedź była następująca:

Waham się między Pierwszą klasą a Przeszłością, która nadejdzie. Wydaje mi się, że Pierwsza klasa starała się pójść w zupełnie innym kierunku i zastosować inne podejście do tonacji filmu, co moim zdaniem było naprawdę świetne. Przeszłość, która nadejdzie została mocniej oparta na klasycznej wizji.

Później zaczął mówić o drugiej z rzeczonych produkcji:

Nie wiem - poprawcie mnie, jeśli się mylę, nie próbuję sobie niczego przypisywać, bo ani tego nie reżyserowałem, ani nie pisałem scenariusza - ale to był jeden z pierwszych filmów, który poruszał te wszystkie wątki z liniami czasowymi i różnymi wszechświatami, pojawiały się nawet motywy crossoverowe, do których wtedy nie byliśmy jeszcze przyzwyczajeni. Wiecie, to było bardzo dawno temu, w czasach, gdy puszka wołowiny wydawała się luksusem. Po prostu wszystko było trochę inne, nowe.

Z Jamesem McAvoyem trudno się nie zgodzić. Choć wspomniane przez niego "motywy crossoverowe" eksplorowano wcześniej w serialach DC czy pierwszym filmie Avengers, to właśnie X-Men: Przeszłość, która nadejdzie z 2014 roku rozwinęła koncepcję multiwersum, skupiając się na zagadnieniu alternatywnych linii czasowych czy nawet powrocie starszych wersji postaci. Aktor przyznał w dodatku, że praca nad tą produkcją - właśnie przez tematykę wieloświata - stała się "solidnym treningiem aktorskim", który sprawił, że McAvoy "pokochał" granie Profesora X.

X-Men - oficjalna chronologia i linie czasowe filmów o mutantach od studia Fox