Najlepsze seriale Marvela. Ranking krytyków - możecie się z nimi nie zgodzić

Fot. Marvel

Co jakiś czas serwis Rotten Tomatoes aktualizuje ranking najlepszych seriali Marvela, tworzony według ocen krytyków. Ostatnio publikowaliśmy go, gdy update pojawił się po premierze Moon Knighta. 14 czerwca 2022 roku po raz kolejny został odświeżony. Ms. Marvel zdecydowanie zmiotła konkurencję. Młoda superbohaterka mimo początkowej krytyki fanów, którym nie podobały się zmiany w stosunku do komiksów, powędrowała na sam szczyt zestawienia. Za to na szarym końcu bez większych zmian pozostają Inhumans. Zobaczcie sami.

Najlepsze seriale Marvela. Ranking krytyków

Jak zwykle bardzo wysoko w rankingu znajdują się Loki i Agenci T.A.R.C.Z.Y. Ms. Marvel udało się jednak przegonić oba tytuły, co jest sporym sukcesem biorąc pod uwagę fakt, że był to debiut młodej superbohaterki w MCU. Fanów może zaskoczyć też fakt, że Hawkeye przegonił WandaVision. Nisko na liście są za to takie tytuły jak Iron Fist, Punisher i Jessica Jones.

Serwis Rotten Tomatoes w rankingu najlepszych seriali Marvela uwzględnił te tytuły, które mają przynajmniej 10 recenzji. W przypadku remisu kierował się Średnią Ocen pod Szczegółami Wyniku.

23. Inhumans (2017) - 11%

Zgadzacie się z rankingiem? Co byście zmienili? Dajcie znać w komentarzu.