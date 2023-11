Scarlett Johansson pozywa aplikację AI. Wykorzystano jej wizerunek

fot. materiały prasowe

Scarlett Johansson wytoczyła pozew przeciwko Lisa AI - popularnej aplikacji, wykorzystującej wizerunki wielu osób, w tym aktorów. Nieuczciwa firma miała użyć nazwiska Johansson i jej podobizny w 22-sekundowej reklamie opublikowanej na X. Klip został szybko wycofany z platformy.

Pozew Scarlett Johansson przeciwko AI

We wspomnianym klipie ukazano podobiznę Johansson na różnych zdjęciach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Do tego, w tle słychać podobny do aktorki głos, namawiający użytkowników do tworzenia własnych filmów i zdjęć AI. Pod reklamą znalazł się napisany drobnym drukiem komunikat: "Obrazy wyprodukowane przez Lisę AI. To nie ma nic wspólnego z tą osobą".

Jak zapewnia prawnik Johansson, Kevin Yorn, reklama została zdjęta niemal natychmiastowo po jego interwencji.

- Nie traktujemy takich rzeczy z pobłażliwością. Zgodnie z naszym postępowaniem w takich okolicznościach, zajmiemy się tą sprawą, korzystając ze wszystkich dostępnych nam środków prawnych.

Obecnie aktorzy ze związku SAG-AFTRA walczą o ochronę przed wykorzystaniem ich wizerunku przez AI. Oprócz tego, Kongres zaproponował ustawę No Fakes, która miałaby przed tym chronić.