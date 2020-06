Marvel - Spider-Man parodiuje film Joker. Tylko czy na pewno zabawnie?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Warner Bros./comicbook.com

Nie jest żadną tajemnicą, że Marvel i DC od lat drwią z siebie nawzajem, przy czym tego typu smaczki najczęściej serwowane są czytelnikom w subtelnej formie. W komiksie Spider-Ham #5 twórcy Domu Pomysłów postanowili jednak sparodiować film Joker w sposób otwarty; sęk w tym, że cały zabieg nie wszystkim fanom komiksów przypadł do gustu.

Tytułowy bohater zeszytu i kilku jego sojuszników znaleźli się pod kontrolą podstępnego złoczyńcy znanego jako Mojo, który postanowił wykorzystać swoich więźniów do odegrania kilku parodii. Dzięki własnym mocom przeniósł on Spider-Hama i resztę do rzeczywistości przywołującej na myśl animowany sitcom w typie Głowy rodziny. Antagonista wyjawił następnie, że jego ofiarą jest także Peter Parker aka Spider-Man, którego trzyma on w specjalnej kapsule.

Już sam ubiór Parkera budzi skojarzenia z Jokerem; później Mojo stwierdził, że może go wykorzystać do "kompleksowego zbadania dojrzałych kwestii takich jak przemoc czy choroba psychiczna". Po chwili Spider-Man zaczyna więc tańczyć niczym filmowy Książę Zbrodni na schodach, naciągając jeszcze kąciki ust na modłę złoczyńcy DC. Spójrzcie sami:

Spider-Ham #5 - plansze

Komentatorzy podkreślają, że choć zdarzenie w samym komiksie było wyraźnie opisane jako "parodia" (warto dodać, że w żadnym miejscu nie nawiązano bezpośrednio do tytułu filmu Joker), nie jest ono szczególnie zabawne. Większość internautów bierze powyższe sceny raczej jako easter eggi, natomiast można napotkać także na głosy, że trywializacja przemocy i chorób psychicznych niekoniecznie jest dobrym pomysłem.

