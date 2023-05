Marvel Studios zmienia podejście do scenarzystów? Kolejna reakcja na spadek jakości

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W ciągu ostatniego miesiąca pojawiły się informacje o zatrudnieniu przez Marvel Studios trzech nowych scenarzystów do zapowiedzianych projektów, których produkcja jednak jeszcze się nie rozpoczęła. Znany przy pracy nad Detektywem Nic Pizzolatto, przejął Blade'a od Michaela Starrbury'ego, scenarzysta Avatar: Istota wody, Josh Friedman, został zatrudniony przy Fantastycznej Czwórce w miejsce Jeffa Kaplana i Iana Springera, a Lee Sung Jin, twórca Awantury od Netflixa, zastąpił Erica Pearsona przy Thunderbolts.

Podczas rozmowy dla The Hot Mic, dziennikarz Jeff Sneider omówił kwestie za kulisami MCU. Przede wszystkim zawraca uwagę, że przyjście nowych scenarzystów to też przyjście ludzi, którzy mają za sobą udane projekty. Analizując sytuację Sneider zasugerował, że zmieniło się podejście i nie kierują się już do początkujących scenarzystów, ale zamiast tego celują w sprawdzone nazwiska, co też wymaga od nich zwiększenia wydatków właśnie na bardziej cenione nazwiska. Wcześniej Sneider omawiał też zmianę podejścia do reżyserów, bo teraz pod uwagę mają być chętniej brane osoby już doświadczone w pracy nad blockbusterami, niż utalentowani twórcy z kina niezależnego.

To wszystko są zakulisowe niepotwierdzone informacje, ale daje się wyczuć, że Marvel Studios zmienia kierunek i chce wyjść z kreatywnego kryzysu. Wcześniej informowano też przecież o zmniejszeniu natężenia produkowanych i wypuszczanych produkcji, aby mogły zostać one dopracowane chociażby pod kątem efektów specjalnych.

Obecnie trwa jednak strajk scenarzystów w USA, więc prawdopodobnie wstrzymano prace nad kilkoma projektami, których scenariusze jeszcze nie zostały przygotowane. Tutaj jednak na razie brak doniesień o ewentualnych opóźnieniach.