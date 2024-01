Marvel vs Sony - na co się zdecydują w Spider-Manie 4? Pajączki w Avengers?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Informowaliśmy, że Marvel Studios i Sony Pictures nie mogą się dogadać w kwestii wizji na Spider-Mana 4. Marvel chce historie bardziej kameralną ze stawkami związanymi z miastem, a Sony chce powtórki z Bez drogi do domu, czyli wielkie widowisko korzystające z multiwersum i ponownie obecność więcej niż jednego pajączka. Wygląda na to, że sprawy zmierzają w dobrą stronę i na horyzoncie może pojawić się rozwiązanie.

Spider-Man 4 - kierunek fabuły

Według dobrze poinformowanego Alexa Pereza z Cosmic Circus na ten moment sprawy wyglądają tak, że Spider-Man 4 byłby jednak filmem o stawce związanej z miastem Nowy Jork. Fabuła dotyczyłaby decyzji burmistrza Wilsona Fiska vel Kingpina o delegalizacji działalności samozwańczych bohaterów. W centrum po stronie dobra byliby Spider-Man oraz Daredevil. Aby ich dorwać, Fisk wystawi też nagrodę za ich głowę, więc różni złoczyńcy będą chcieli ich dorwać. W plotkach sugerowano obecność innych postaci, które pracują w Nowym Jorku, jak Jessica Jones, Echo czy Kate Bishop.

Dlaczego Sony miałoby się zgodzić na film bez Spider-Manów w wykonaniu Andrew Garfielda i Tobeya Maguire'a? Podobno rozwiązaniem jest ich duża obecność w widowisku Avengers: Secret Wars. Z uwagi na to, że na mocy współpracy Marvel Studios ma od nich jedynie prawa na wykorzystanie Toma Hollanda, wówczas Sony musiałoby uzgodnić osobną umowę dla pozostałych Pajączków, która da im finansową satysfakcję. Dodatkowo informuje on, że Pajączki Maguire'a i Garfielda mają pojawić się w animacji Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Przypomnijmy, że znaczne obniżenie stawki dla Spider-Mana ma sens fabularny po wydarzeniach z hitu Spider-Man: Bez drogi do domu, w którym cały świat zapomniał, że Pajączek to Peter Parker. Tym samym mógłby on skupić się na troszkę innej działalności superbohaterskiej.

Na razie nie wiadomo, kiedy poznamy decyzje co do ostatecznej wersji wizji na Spider-Mana 4.