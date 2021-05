Mortal Kombat w DC rozczarowuje: w pełni umrzeć nie można, [SPOILER] znów żyje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Donosiliśmy już Wam, że w serii Robin odbywa się turniej wojowników, który budzi skojarzenia z tym znanym z franczyzy Mortal Kombat. Gorzej tylko, że jego nazwa okazała się zwodnicza: w rzeczywistości żaden z uczestników nie może w pełni umrzeć, a uśmiercony w poprzedniej odsłonie serii tytułowy bohater zdążył już wrócić do świata żywych.

Przypomnijmy, że zawody przeprowadzane są na wyspie Łazarza. Z zeszytu Robin #2 dowiadujemy się, że protagonista, któremu przeciwniczka, Flatline, dopiero co wyrwała serce z klatki piersiowej, zmartwychwstał - rana w jego ciele zagoiła się w ekspresowym tempie. Inna z bohaterek, Ravager, wyjawiła w dodatku młodemu herosowi, że żaden z uczestników nie straci życia na dobre. Jeśli któryś z nich zadaje śmiertelny cios, to wyłącznie po to, by pokazać pełnię swoich umiejętności na polu walki. Koniec końców magia wyspy doprowadza do ożywienia danej postaci.

Ten sam komiks wyraźnie sugeruje, że Robin może żywić romantyczne uczucia względem swojej niedoszłej oprawczyni, Flatline. Z kolei w innej sekwencji zdradza on, że Batman nie mógł nauczyć swojego dawnego podopiecznego jednej rzeczy - "jak się dobrze bawić".

Oto plansze z zeszytu:

Robin #2 - plansze