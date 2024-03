Marvel Zombies to będzie jazda bez trzymanki. Producent o serialu animowanym dla dorosłych

Marvel/Disney+/The Direct

Brad Winderbaum to producent z ramienia Marvel Studios i szef streamingu w studiu. Wciąż udziela wywiadów promujących X-Men '97. Podczas rozmowy z IGN padł temat kolejnego serialu animowanego Marvel Studios zatytułowanego Marvel Zombies.

Marvel Zombies - serial animowany dla dorosłych

Tak opisuje go Brad Winderbaum w nowym wywiadzie. Zapowiada się, że będzie to jazda bez trzymanki jak w komiksach.

- W kontekście animacji dla dorosłych robimy Marvel Zombies, który jest poważny i na pewno ma najwyższą kategorię TV-MA. Staramy się uhonorować to, co było w komiksach. A w nich świetnie było to, że nie ograniczali się i w naszym projekcie robimy tak samo.

Według wcześniejszych informacje w centrum fabuły będzie Ms. Marvel, której głosem będzie odtwórczyni tej roli w MCU, Iman Vellani. Sama aktorka swego czasu powiedziała, że Kamala jest jak Frodo tej fabuły.

Przypomnijmy, że po raz pierwszy przedsmak Marvel Zombies widzieliśmy w pierwszym sezonie serialu animowanego A gdyby...?. W jednym odcinku mieliśmy apokalipsę zombie.

Marvel Zombies będzie mieć premierę na Disney+. Data nie została ustalona. Nie ma też przecieków na ten temat.