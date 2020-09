Marvel's Avengers - technologia deepfake ściągnęła do gry aktorów MCU. Wyglądają przekonująco?

youtube.com

Marvel's Avengers już na długo przed premierą wzbudzało bardzo różne emocje u graczy. Jedni zachwycali się efektowną rozgrywką i zróżnicowanymi herosami, inni zaś zwracali uwagę na mocno dyskusyjny design postaci, który odbiega zarówno od komiksowych wizerunków bohaterów, jak i od aktorów znanych z MCU. Z pomocą przychodzi jednak technologia deepfake, dzięki którym tytułowym Mścicielom nadano bardziej znajomy wygląd...

Pewien youtuber, niejaki BabyZone, postanowił wykorzystać deepfake, by przenieść do gry twarze znanych aktorów. Efekt robi naprawdę dobre wrażenie, biorąc pod uwagę, że mamy tu do czynienia z fanowskim projektem. Można spodziewać się, że niedługo po premierze tej produkcji doczekamy się stosownych modów, dzięki którym całą grę będzie można przejść herosami z MCU. Przypominamy, że z podobnym zabiegiem mieliśmy do czynienia po debiucie serialu Wiedźmin - Dziki Gon szybko otrzymał modyfikacje, które podmieniały twarze Geralta i Yennefer na Henry'ego Cavilla i Anyę Chalotrę.

Twórcy wypowiedzieli się też na temat inspirowania się Kinowym Uniwersum Marvela. Z filmów zaczerpnięto między innymi... działanie Mjolnira, a konkretnie wykorzystywanie go do unieruchamiania przeciwników.

Bezpośrednio inspirowaliśmy się pierwszym filmem z Thorem, a konkretnie sceną, w której używa on Mjolnira by przytrzymać Lokiego na ziemi. Ten prosty moment rozbudził u nas pomysły na różne szalone ataki. Możesz na przykład odpowiednio wycelować we wroga i posłać go w kierunku kolejnego przeciwnika, co złączy ich w grupę. Dzięki temu można stworzyć stos z przeciwników, których młot przytrzyma na ziemi - mówi Vince Napoli, odpowiedzialny za system walki w grze.

Marvel's Avengers zadebiutuje 4 września na PC oraz konsolach PS4 i XONE.