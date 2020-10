Marvel's Avengers - do gry może trafić postać z serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y.

Marvel

Wiemy, że Marvel's Avengers będzie produkcją regularnie rozbudowywaną o nową zawartość. Twórcy ujawnili już niektóre z planów na przyszłość, zapowiadając m.in. pojawienie się kolejnych grywalnych bohaterów, takich jak Hawkeye, Kate Bishop i Spider-Man, a internauci dotarli do informacji sugerujących też obecność War Machine, Czarnej Pantery czy Doktora Strange'a. Możliwe jednak, że doczekamy się też niespodziewanego crossoveru z serialem Agenci T.A.R.C.Z.Y. za sprawą Jemmy Simmons.

Jeden z użytkowników Twittera, znany w sieci jako Miller, dotarł do pliku audio, w którym możemy usłyszeć kilka kobiecych kwestii nagranych na potrzeby gry. Internauta podejrzewa, że słyszymy tu właśnie Jemmę Simmons, która trafi do gry w jednej z późniejszych aktualizacji. Dodaje on również, że będzie ona postacią sprzedającą sprzęt i zlecającą zadania, którą spotkamy w Ant Hill.

https://twitter.com/mmmmmmmmiller/status/1313312701490311168

Marvel's Avengers jest dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.