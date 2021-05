M.O.D.O.K. - do jakiego uniwersum należy serial? Twórca wyjaśnia

fot. Marvel

M.O.D.O.K. to jeden z seriali animowanych od Marvela i platformy Hulu. Skupi się on na postaci ikonicznego antagonisty z ogromnych rozmiarów głową i wyjątkowo małym ciałem. Tytułowy bohater będzie starał się zapanować nad swoją złowieszczą organizacją oraz spróbuje poradzić sobie z jeszcze trudniejszym przeciwnikiem od wielu herosów Marvela: kryzysem wieku średniego.

Jest to jedna z ostatnich produkcji realizowanych przez stary oddział Marvel Television, który teraz zarządza Kevin Feige, prezes Marvel Studios. Stąd pojawiały się pytania, czy może M.O.D.O.K. należy do Kinowego Uniwersum Marvela, ale na żadnym etapie promocji nikt tego wyraźnie nie zaznaczył. Wreszcie sprawę wyjaśnił showrunner, Jason Blum w rozmowie dla ComicBook.com. Wyjaśnił, że serial animowany działa na podobnej zasadzie jak animacja dla dorosłych o Harley Quinn. Dodał, że Marvel posiada ogromną bazę różnych uniwersów, ale pozwolono mu wybrać numerację dla świata wykreowanego przez niego. Brzmi ona 12/26, co odnosi się do urodzin jego syna.

Hulu

W głównych rolach usłyszymy aktorów takich jak: Patton Oswalt (M.O.D.O.K.), Aimee Garcia (Jodie), Melissa Fumero (Melissa), Wendi McLendon-Covey (Monica Rappaccini), Ben Schwartz (Lou), Beck Bennett (Austin Van Der Sleet), Jon Daly (Super Adaptoid) i Sam Richardson

Marvel's M.O.D.O.K. - premiera 27 maja w USA.